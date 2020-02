Sécheresse et inondations : des communes du Nord-Pas-de-Calais reconnues en état de catastrophe naturelle

Ledringhem et Merckeghem sont reconnues en état de catastrophe naturelle.

Nord-Pas-de-Calais, France

Les 4 et 5 novembre 2019, des trombes d'eau ont inondé une partie de Boulogne-sur-Mer, dans le Pas-de-Calais. L'état de catastrophe naturelle vient d'être reconnu pour les habitants touchés par les inondations et les coulées de boue. Les victimes ont dix jours à partir de ce jeudi pour entamer les démarches auprès de leur assurance.

Les communes de Ledringhem et de Merckeghem, dans le Nord, sont également reconnues en état de catastrophe naturelle suite aux mouvements de terrains consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols du 1er octobre 2018 au 31 décembre 2018. Des demandes similaires avaient été faites également pour les communes de Blaringhem et Saint-Momelin mais n'ont pas été acceptées.