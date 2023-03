Sécheresse : état alarmant du niveau des barrages dans les Pyrénées-Orientales

Du jamais vu ! Les barrages des Pyrénées-Orientales affichent en cette fin d’hiver un niveau historiquement bas. Pour ne rien arranger, le manteau neigeux est particulièrement faible en montagne : il ne permettra pas reconstituer les réserves avant l’été. Seules des pluies conséquentes au printemps permettraient d’éviter des conséquences catastrophiques. Tour d’horizon des barrages des Pyrénées-Orientales.

Barrage de l’Agly : priorité à l'eau potable

Un simple coup d’œil suffit pour mesurer le déficit d’eau dans l’unique barrage de la Vallée de l’Agly. Depuis mai 2022, le niveau baisse sans interruption, semaine après semaine. Actuellement, le plan d’eau ne dispose plus que de 8,8 millions de mètres cubes d’eau, moitié moins que d’habitude en cette période. Chaque année, l’ouvrage est censé faire le plein pendant l’hiver, pour atteindre sa côte maximale fin avril (soit 27,5 millions de m3). Seul un épisode de pluie très soutenu permettrait de rattraper le retard.

En attendant, toute irrigation est stoppée en aval du barrage. La priorité, c’est de conserver suffisamment d’eau pour assurer ces prochains mois l’alimentation en eau potable des communes de Belesta et Cassagnes, et accessoirement de Latour de France, Rasiguères, Montner et Estagel.

Faute de pouvoir irriguer avec l’eau du barrage, les viticulteurs, les maraichers et les producteurs d’abricots n’ont d’autres solutions que d’utiliser leurs forages. Ce qui ne fait qu’aggraver la situation des nappes, déjà sous haute tension. Une terrible épée de Damoclès pèse sur la Salanque : si le niveau des nappes baisse trop, l'eau de mer risque de s'y infiltrer et de saliniser l'eau potable . Ce serait une catastrophe aux conséquences irreversibles.

Barrage des Bouillouses : un réservoir presque à sec

Considéré comme le « château d’eau » de la Plaine du Roussillon et du Conflent, le barrage des Bouillouses, à 2.000 mètres d’altitude, affiche en cette fin d’hiver le plus bas niveau de son histoire. Selon les calculs, lorsque le peu de neige aura fondu sur les pentes environnantes, le plan d’eau ne sera rempli qu’à 20% de sa capacité.

Le niveau est tellement descendu que la Shem (la Société hydroélectrique du midi) qui gère les installations, a dû stopper début mars la production d’électricité, avec un mois d’avance sur le calendrier habituel.

Barrage de Vinça : l'angoisse des arboriculteurs

Comme le barrage de l’Agly, celui de Vinça est censé se remplir au printemps, à la fonte des neiges, pour atteindre 24,5 millions de mètres cubes au mois de juin. Pour l’instant, le remplissage du barrage accuse un énorme retard (6,35 millions au lieu de 13). Et comme il n’y a déjà quasiment plus de neige dans les montagnes catalanes, seules de fortes pluies pourraient encore permettre de limiter la casse.

En attendant, les agriculteurs du Conflent et du Roussillon ont accepté de mettre en place des restrictions d’irrigation exceptionnellement strictes. L’objectif est de conserver le maximum d’eau pour plus tard dans la saison. Mais s’il ne pleut pas, le stock sera largement insuffisant pour passer l’été, et les conséquences seront dramatiques, notamment sur les vergers de pêches et de nectarines qui font la fierté (et les emplois) du Ribéral.

Retenue de Villeneuve-de-la-Raho : baignade interdite ?

Depuis plusieurs mois, le niveau du lac de Villeneuve-de-la-Raho ne cesse de s’abaisser : le canal de Perpignan, qui assure son alimentation depuis la Têt, est à sec. A ce jour, il ne reste plus que 6,2 millions de mètres cubes utiles, pour une capacité de 17,5.

La priorité absolue sera donnée ces prochains mois à l’irrigation des cultures maraichères, au détriment des autres usages comme le tourisme. Mais depuis une semaine, les agriculteurs ont reçu la consigne de diviser par trois les prélèvements dans le lac (60 litres/seconde maximum, au lieu de 160 litres/seconde). Sans ces restrictions, le lac se retrouverait vidé avant la fin de l’été.

D’ores et déjà, les pompiers ont été prévenus qu’ils ne pourraient sans doute pas remplir leurs canadairs dans le lac l’été prochain, le niveau étant trop bas. Ils devront donc se rabattre sur la mer, ce qui risque parfois de faire perdre de précieuses minutes.

Une question encore en suspens : la baignade sera-t-elle possible l’été prochain ? La baisse de niveau va entrainer un réchauffement plus rapide de l’eau et pourrait favoriser la prolifération des algues et des bactéries.

Lacs de Puyvalador, Matemale, Lanoux…

La situation n’est pas meilleure dans les autres grands barrages des Pyrénées-Orientales. Mais l’impact sur le territoire sera moins fort. Plus grand lac des Pyrénées françaises, le Lanoux se déverse dans le Carol puis dans le Segre, une rivière de Catalogne. Quant aux lacs de Matemale et de Puyvalador, ils sont situés sur le bassin versant de l’Aude.