Sécheresse : état de catastrophe naturelle pour quatre communes de Meurthe-et-Moselle

L'état de catastrophe naturelle est reconnu pour quatre communes de Meurthe-et-Moselle, suite à des épisodes de sécheresse l'an dernier, informe la préfecture à Nancy ce mardi 17 novembre.

L'arrêté concerne Richardménil et Sommerviller entre le 1er janvier et le 31 mars 2019. Lunéville, Manonviller et Richardménil entre le 1er juillet et le 30 septembre.

Les sinistrés disposent d'un délai de 10 jours pour se déclarer auprès de leur assureur.

à lire aussi L'alerte sécheresse est renforcée en Meurthe-et-Moselle