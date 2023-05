Sécheresse : faut-il aussi interdire les piscines hors-sol en Provence ?

L'annonce du ministre de la Transition écologique n'a pas manqué de faire réagir depuis plusieurs jours. La vente des piscines hors-sol sera interdite dans les Pyrénées-Orientales à partir de ce mercredi 10 mai, a annoncé Christophe Béchu, justifiant sa décision pour "éviter d'avoir des gens qui achètent des piscines et qui ensuite auraient la tentation de les remplir alors même qu'on interdit ce remplissage".

"Ce n'est pas une décision du gouvernement, c'est la réalité de la nature et de la situation dans laquelle nous sommes, il faut s'habituer à l'idée que le réchauffement climatique, c'est maintenant", a souligné le ministre.

La sécheresse est bien évidemment aussi une préoccupation actuelle en Provence. Pour faire face au manque d'eau, les propriétaires d'une piscine de plus de 10m3 - c'est à dire la quasi totalité du parc enterré ou hors sol - ne peuvent déjà plus la remplir dans 47 communes des Bouches-du-Rhône, comme Allauch, Aubagne, Bouc-Bel-Air ou plusieurs arrondissements de Marseille (4e, 5e, 8e, 9e, 10e, 11e, 12e et 13e).

85 communes dans le Var, notamment Draguignan et Hyeres sont aussi sur la liste.

Face à la sécheresse qui s'aggrave chaque jour, faut-il interdire la vente de piscine hors-sol en Provence ?

"C'est un marché porteur, ça se vend bien chez nous" témoigne un vendeur de piscines hors-sol à Aubagne

Trés peu de propriétaires de piscines sont d'ailleurs au courant de cette interdiction. Les professionnels du secteur ne communiquent pas sur le sujet. Ils mettent plutôt en avant le succès des piscines hors-sol qui nécessitent moins d'eau que les bassins classiques, comme ce responsable du magasin Irrijardin à Aubagne : "Les piscines les plus petites font trois à quatre mètres cubes (...) les plus grandes montent à 20 ou 30m3". Il reconnaît qu'aujourd'hui, les clients favorisent les plus petits bassins, par souci d'économie. "C'est un marché porteur, ça se vend bien chez nous".

"On ne la remplit qu'une fois !" proteste un propriétaire de piscine hors-sol à Toulon

Face aux fortes chaleurs passées et à celles qui s'annoncent, les restrictions en matière d'installation de piscines hors-sols ne semblent pas d'actualité. D'ailleurs, l'hypothèse est plutôt mal acceptée des usagers, comme Richard à Toulon. Il est en pleins travaux, en train de préparer son terrain pour y installer dès la semaine prochaine une piscine hors-sol de 27m3. Il ne comprend cette interdiction du gouvernement décidée dans les Pyrénées orientales : "C'est une grosse erreur pour les commerçants (...) les gens vont acheter leurs piscines dans les départements voisins ou sur internet ! ". Face à sa future piscine il estime qu'à partir du moment "où on ne la remplit qu'une fois, il y a peut-être plus important à faire ailleurs (...) plutôt que d'interdire les gens qui travaillent de faire plaisir à leurs gosses".

Même son de cloche pour Florian, dans les quartiers ouest de Toulon. Ici le bassin ne dépassent pas les 10m3, mais une interdiction est pour lui "une annonce évènement qui ne va pas servir à grand chose".

Chacun assure qu'il ne va pas gaspiller l'eau, une fois la piscine remplie. Il y a même Marc, à Aubagne. Il profitait jusqu'à présent d'une piscine enterrée de huit mètres sur quatre. Face aux restrictions d'usage de l'eau qui s'annoncent, il affirme qu'il n'est pas sûr de la remplir : "Je suis en attente (...) le problème c'est surtout la mise à niveau au cours de l'été".

"Je ne dis pas que je la remplirai la nuit, mais je ne dis pas que je vais suivre tout de suite à 100% les décrets"

Les restrictions "cela va être difficile à supporter pour les enfants (...) je ne dis pas que je la remplirai la nuit, mais je ne dis pas que je vais suivre tout de suite à 100% les décrets. Si c'est juste une mesure de prévention, on va passer outre", témoigne le propriétaire d'un bassin enterré à l'est de Marseille.