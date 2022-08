Sécheresse : fin de l'arrosage des pelouses et des massifs fleuris à Strasbourg, les jardinières retirées

La municipalité de Strasbourg se veut exemplaire en cette période de sécheresse. Elle arrête d'arroser ses pelouses et massifs floraux, les jardinières fleuries seront progressivement retirées. Mais les jeunes arbres auront de l'eau, et les brumisateurs et autres jeux d'eau resteront accessibles.

C'est là polémique de l'été : faut-il arroser ou non, dans quelle zone, et quelles plantes??? Alors que le maire de Colmar grince des dents parce qu'il ne peut plus arroser les plantes non annuelles, la municipalité écologiste de Strasbourg renonce à tous les arrosages qui ne sont pas nécessaires au bien être de la population, alors même qu'aucun arrêté préfectoral ne l'y oblige. Lors de l'annonce de cette décision, la ville n'est pas en situation de crise face à la sécheresse.

Plus d'arrosage des pelouses et des massifs floraux

Concrètement, ça signifie la fin de l'arrosage des pelouses et des massifs floraux. Les jardinières seront aussi retirées progressivement. La CTS arrête également l’arrosage des pelouses d’accompagnement des lignes de tramway. Les terrains de sports devront se contenter d'un arrosage minimum. Les douches de plage du plan d’eau du Baggersee sont arrêtées. Par ailleurs, la ville suspend le lavage de ses véhicules.

Mais les jeunes arbres pourront être arrosés

Pas question en revanche de stopper l'arrosage des jeunes arbres pour préserver leur survie et garantir leur croissance. Ils sont l'ombre de demain. Le « jardin français » du parc de l’Orangerie fait l’objet d’un arrosage minimal pour sa valeur patrimoniale et son intérêt touristique. "L’oasis de fraicheur de la Citadelle et les brumisateurs sur les ilots de fraîcheur restent alimentés pour préserver le confort des habitants face aux risques sanitaires liés à la canicule", précise aussi Suzanne Brolly, adjointe à la maire de Strasbourg en charge de la ville résiliente.