Sécheresse : fin des restrictions sur l'utilisation de l'eau en Loire-Atlantique

Une semaine après la Vendée , c'est au tour de la préfecture des Pays de la Loire et de Loire-Atlantique d'annoncer la levée des restrictions sur l'eau dans le département. Après des mois à limiter l'usage de l'eau , un communiqué annonce, ce jeudi, la fin de toutes ces interdictions. Une décision rendue possible par les récentes pluies, combinées aux températures plus fraîches.

Des niveaux d'eau qui restent faibles

Pourtant, cette communication anticipe le risque de comportements néfastes. Le préfet "invite encore chacun à éviter tout gaspillage et à maîtriser sa consommation d’eau afin de ne pas perturber le retour à la normale des écoulements des cours d’eau au cours des prochaines semaines." Une manière de rappeler que la crise n'est pas encore derrière nous.

Avec le faible rechargement des nappes phréatiques cette année, les autorités rappellent également que "la recharge des nappes cet hiver sera donc d'autant plus importante pour garantir un niveau suffisant." Les particuliers, et les professionnels étaient concernés par ces mesures de restriction.