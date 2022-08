Chute de feuilles, croissance interrompue : la sécheresse a déjà un impact sur les arbres en Loire-Atlantique et en Vendée. Si aucun dépérissement massif n'est encore constaté, les fortes chaleurs et le manque d'eau risquent de les fragiliser durablement.

Sécheresse : les arbres "ne poussent presque plus" en Loire-Atlantique et en Vendée

Dans la forêt domaniale du Gâvre, la plus grande le Loire-Atlantique, certains arbres ont déjà revêtu leurs habits d'automne en ce début août. "Regardez ces charmes", désigne Jean-Louis Potin. "Le haut des branches est bien sec. Pourtant, ils sont près d'un point d'eau". Le vice-président de l'association des Amis de la forêt du Gâvre est un fin connaisseur des lieux. "Les feuilles tombent déjà. C'est lié au stress hydrique auquel les arbres sont soumis. Par manque d'eau, ils cessent d'alimenter les feuilles pour éviter de trop puiser dans leurs réserves".

La croissance des arbres ralentie

Le phénomène est impressionnant, mais ce n'est pas le plus inquiétant, souligne Jean-François de Ramecourt, président du syndicat Fransylva 44, qui rassemble les forestiers privés du département. "Il ne faut pas trop s'angoisser de cet automne avancé pour l'instant". En revanche,la sécheresse a d'autres conséquences. "Elle ralentit la croissance des arbres établis, et risque de dessécher les jeunes arbres avant qu'ils n'aient le temps d'établir leurs racines".

"Les arbres ne poussent presque plus", confirme Nicolas Jannault, directeur de l'agence de l'Office national des forêts en Pays de la Loire. "Ils sont actuellement dans une phase d'adaptation, en réduisant leur masse foliaire. Mais si la sécheresse se poursuit, on risque d'être confrontés à des phénomènes plus gênants, que l'arbre ne contrôle pas, à savoir la formation de petits bulles d'air dans les vaisseaux de l'arbre, qui peuvent entraîner sa mort".

La sécheresse affecte déjà les arbres en Loire-Atlantique et en Vendée Copier

Adapter les forêts au changement climatique

"On ne pourra mesurer les conséquences de cette sécheresse que dans quelques mois ou quelques années", ajoute Nicolas Jannault. "Certains arbres pourront dépérir et mourir. Mais pour l'instant, on ne constate pas de dépérissement massif dans la région". Les hêtres et les sapins sont les espèces les plus fragiles face à la sécheresse et aux fortes chaleurs.

Face à la multiplication annoncée de ces phénomènes dans les années à venir, l'Office national des forêts anticipe déjà, en mettant en place des programmes d'adaptation au changement climatique. "Une des mesures, baptisée "forêt mosaïque" consiste à diversifier les espèces d'arbres dans les forêts, ainsi que nos techniques de sylviculture. On développe aussi des expérimentations d'implantation d'espèces de milieux différents, pour voir si certains arbres du sud de la France par exemple peuvent se plaire plus au nord".