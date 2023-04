Sécheresse : "Il faudra changer de logiciel et de pratiques" selon un hydrogéologue avignonnais

Sécheresse sur les arbres et sur la végétation dans le Luberon en Vaucluse

Le constat est simple. "Il y a un déficit en eau plus important que l'an passé à la même période alors que 2022 avait déjà été une année relativement sèche", confirme Christophe Emblanch. L'hydrogéologue à l'université d'Avignon n'est pas fataliste pour autant : "On sait que le mois de mai peut encore être relativement pluvieux ce qui permettra d'avoir des nappes phréatiques à un niveau non pas optimum mais raisonnable."

ⓘ Publicité

Un manque d'eau qui pousse la préfecture à placer quatre bassins en alerte sécheresse : celui des Sorgues, du Sud Luberon, du bassin versant du Calavon amont et du bassin versant de la Nesque. Cet état d'alerte implique de nombreuses restrictions pour les particuliers, les agriculteurs, les industriels et les collectivités. "Je ne sais pas si il ne faut pas être optimiste ou pessimiste. Il faut être réaliste. Aujourd'hui, on peut encore avoir des précipitations suffisantes pour passer à peu près correctement l'été, avec peu de restrictions", ajoute Christophe Emblanch.

Une réelle prise de conscience ?

Selon Christophe Emblanch, "il y a un effet déclic", suite à l'été 2022. L'hydrogéologue évoque également un sentiment croissant : "C'est encore trop aux autres de faire les économies parce qu'on veut conserver sa jolie pelouse, on veut conserver son potager, on a envie de pouvoir se baigner dans notre piscine. Or c'est l'affaire de tous. Ce n'est pas l'affaire des paysans ou des industriels ou du privé. Il va falloir que tous on change nos pratiques."

"Il va falloir faire des choix. Il y a une chose qu'il ne faut pas oublier et qui est très importante : la quantité d'eau sur terre est constante, c'est sa répartition qui varie. Alors à l'heure actuelle, effectivement, avec le changement global, y compris le changement climatique, on aura sans doute moins de d'eau disponible. Il va falloir qu'on l'utilise différemment. Mais technologiquement, avec n'importe quelle qualité d'eau, on est capable d'en faire une ultra pure. Tout ça, c'est une question d'argent", conclut Christophe Emblanch.