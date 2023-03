Sécheresse : "Il faudra choisir entre remplir sa piscine, arroser sa pelouse ou irriguer les cultures"

Avec plusieurs semaines de retard, Emmanuel Macron présente ce jeudi son "plan eau", pour protéger la ressource et préparer un nouvel été de sécheresse. Un volet doit être consacré à l'agriculture, et pour Audrey Piazza, présidente des Jeunes agriculteurs 84 et invitée de France Bleu Vaucluse ce jeudi matin, il va falloir "comprendre où est la nécessité d'utiliser l'eau quand on n'en a plus", comme ça s'est produit l'été 2022 avec une sécheresse historique en Vaucluse.

"Aujourd'hui, on est dans une impasse, on est dans un mur et je crois que ça ne va pas aller en s'arrangeant, il n'y a qu'à voir les cumuls de pluie sur les deux dernières années, expose-t-elle. Je pense qu'il y a un choix à faire entre remplir les piscines, arroser son jardin pour avoir une belle pelouse et autoriser les agriculteurs à irriguer leurs cultures pour pouvoir nourrir les Français."

Audrey Piazza avance aussi les efforts déjà réalisés par le monde agricole en Vaucluse : "Dans le Sud-Vaucluse, ça fait 40 ans qu'on est passé du gravitaire au sous pression gravitaire : on est passé de l'inondation des terres à l'aspersion au goutte-à-goutte".