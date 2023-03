Sécheresse : il faudrait qu'il pleuve deux mois d'affilée pour sauver les nappes des Pyrénées-Orientales

On ne l'attendait plus ! La pluie est tombée entre samedi fin d'après-midi et dimanche dans la nuit. "Il faudrait cette pluie, pas trop forte, pendant un à deux mois sans discontinuer pour relever le niveau des nappes dans les Pyrénées-Orientales", expliquait l'hydrogéologue Henri Got, ancien président de l'université de Perpignan, ce lundi matin sur France Bleu Roussillon. Malheureusement, Météo France ne prévoit pas de nouvel épisode pluvieux ces prochains jours.

Pendant ce temps, la situation des nappes et des barrages du département continue de s'aggraver. Jamais les stocks d'eau n'avaient été aussi faibles en fin d'hiver. En l'absence de pluies importantes au printemps, les conséquences s'annoncent catastrophiques, notamment pour l'agriculture et le tourisme. "Si nous vivons le même été que l'an dernier, nous pourrons manquer d'eau dans certaines villes, cet été, en plaine ou sur le littoral", avertit Henri Got. Certains villages du département ont déjà été ravitaillés en eau potable pendant l'hiver.

Risque de pollution des nappes à l'eau de mer

Si le niveau des nappes phréatiques continue de baisser et s'il passe sous le niveau de la mer, un phénomène très handicapant pourrait se produire. L'eau de la mer s'infiltrerait dans les nappes , polluant ces dernières pour plusieurs années. La dernière fois que le phénomène s'est produit, c'était en 2019 en Salanque. "Une fois que l'eau s'est infiltrée, c'est extrêmement difficile de revenir en arrière et l'eau devient impropre à la consommation", ajoute l'hydrogéologue.