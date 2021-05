Sécheresse : il faut déjà économiser l'eau dans plusieurs communes du sud Sarthe

Selon un communiqué publié ce mercredi par la préfecture de la Sarthe, le seuil de vigilance est atteint depuis le 9 mai pour le bassin de l'Argance, dans le sud du département. Les habitants des communes du Bailleul, La Chapelle d'Aligné, Crosmières et Villaines-sous-Malicorne sont invités à économiser l'eau dès maintenant et à "réduire autant que possible tous les usages accessoires de l’eau" tels que le lavage des véhicules, le remplissage des piscines et l'arrosage des gazons et espaces verts.

"Des mesures de restriction et de limitation des usages de l'eau sur ce bassin pourront être prises ultérieurement, selon l’évolution de la situation hydrologique", indique la préfecture.

Pour l'instant, seul le bassin de l'Argance est en vigilance. En avril, la Sarthe a enregistré un déficit de pluie de 50% par rapport à la normale, après un premier trimestre déjà sec mais un deuxième semestre 2020 très arrosé.