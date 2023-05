Sécheresse : "il faut se préparer à de nouvelles restrictions" dans le Gard, selon le DDTM

Un nouveau comité sécheresse aura lieu le 24 mai, pour adapter les mesures prises dans le département du Gard en fonction de la sécheresse. "On devrait prendre un arrêté de restriction, certainement, qui vont se renforcer par rapport à ce qu'on a aujourd'hui, parce qu'on a de très mauvaises prévisions de pluviométrie pour les semaines à venir", déclare ce matin sur notre antenne Sébastien Ferra, Directeur Départemental des Territoires et de la Mer. "Il faut s'y préparer."

ⓘ Publicité

"On prend des mesures progressives pour que les usagers se préparent à faire des économies d'eau, le pire étant la situation de cirse où l'on interdit tout. C'est préoccupant pour tout le monde, notamment le monde agricole parce que la souveraineté alimentaire ça passe aussi par l'usage de l'eau", détaille Sébastien Ferra.

En situation de crise, le peu d'eau que l'on peut utiliser va aux agriculteurs, pour les semis ou les repiquages. "La tension est forte sur la ressource, on est très inquiets."

Le Gard est actuellement majoritairement en alerte renforcée

Le Gard est en alerte renforcée depuis le 20 avril, et en crise pour le secteur de la Cèze aval. Sur tous les secteurs, il est interdit de remplir piscine, de laver voiture, ou d'arroser les stades de sport. Interdit aussi d'arroser les greens des golfs en situation de crise. "On diminue de 50% la consommation d'eau et la priorité, c'est bien sûr l'eau potable."

Les quelques précipitations de ces jours-ci ne sont bien sûr pas suffisantes : "Il est tombé 3 millimètres hier à la station Nîmes Courbessac, ce n'est pas grand chose, on est entre -50 et -70% de ce qu'on a d'habitude. Les cours d'eau et les nappes sont très basses."

loading