Sécheresse : "il manque un mètre d'eau" au barrage de la Haute-Vilaine près de Vitré

Entre le manque de pluie et les températures estivales, le niveau d'eau du barrage de la Haute-Vilaine à Saint-M'Hervé près de Vitré est anormalement bas. Les gestionnaires du barrage s'inquiètent et insistent sur le respect des restrictions d'eau.

"Normalement on aurait les pieds dans l'eau", raconte Pierre Lecollinet, le technicien du barrage de la Haute-Vilaine à Saint-M'Hervé près de Vitré en Ille-et-Vilaine. En ce mois d'août, il faut faire quelques pas supplémentaires pour atteindre le niveau de l'eau. "Il est un mètre en dessous de la normale", indique le gestionnaire du site ce lundi 1er août.

"À la même époque l'année dernière tout était vert on était dans une situation, visuellement, quasi printanière. Aujourd'hui on est sur une situation de septembre avec toute la végétation qui a soif et qui est complètement flétrie", se désole Pierre Lecollinet.

Deux facteurs aggravent cette situation : le manque de pluie et les fortes températures. "On voit des espèces qui se développent à cause du réchauffement de l'eau ce qui diminue l'oxygénation de l'eau. Donc toutes les espèces que l'on va retrouver dans le cours d'eau par la suite, elles souffrent", explique Pierre Lecollinet. À la surface de l'eau retenue par le barrage, plusieurs cyanobactéries sont visibles.

Des cyanobactéries sont visibles dans l'eau et aux abords du barrage. © Radio France - Lucie Amadieu

Le barrage relâche moins d'eau dans la Vilaine que d'habitude. © Radio France - Lucie Amadieu

Alors le barrage de la Haute-Vilaine relâche moins d'eau que d'habitude dans la rivière. Cela permet d'économiser l'eau retenue et de tenir jusqu'aux pluies automnales et hivernales. "On est dans une situation de crise, on a les capacités de faire face jusqu'à la fin de l'année. On espère des pluies abondantes rapidement car sinon ce sera inquiétant", assure Pascal Hervé, le vice-président du Comité syndical d’eaux et Vilaine.

Cette situation remet beaucoup de choses en cause et interpelle beaucoup de personnes

Pascal Hervé reconnaît que pour cette année, pas beaucoup de leviers se présentent aux autorités. "On va travailler sur le réaménagement des ruisseaux." Des travaux pour recréer des méandres sont en cours afin de ralentir le débit de l'eau, des haies sont aussi plantées pour ombrager les zones humides. En attendant les effets de ces réaménagements, le vice-président du Comité syndical d’eaux et Vilaine insiste sur le respect des restrictions d'eau mises en place par la préfecture.