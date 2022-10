Sécheresse : il n'y a plus aucune restriction d'usage de l'eau en Moselle

Vous pouvez de nouveau remplir votre piscine ou laver votre voiture. La préfecture de la Moselle annonce, mardi 18 octobre, qu'il n'y a plus aucune restriction d'usage de l'eau dans le département. Ces limitations avaient été mises en place depuis le 14 juillet , en raison d'une sécheresse extrême dans la région. Les cours d'eau étaient au plus bas et le niveau des nappes phréatiques avait fortement baissé. Il était notamment interdit d'arroser les espaces verts entre 8 heures et 20 heures, de laver sa voiture, de remplir sa piscine ou encore, pour les agriculteurs, d'arroser les cultures entre 8 heures et 20 heures.

Le département reste en "vigilance"

Mais la situation a changé. Grâce au "retour notable des précipitations constaté depuis début septembre", explique la préfecture, "associé à une baisse des températures qui limite l'évaporation", les cours d'eau ont à nouveau retrouvé un débit quasi normal. Lors d'une réunion du comité restreint de la ressource en eau le 13 octobre, le préfet de Moselle Laurent Touvet a donc décider de lever toutes ces restrictions à partir du 17 octobre.

La préfecture de la Moselle appelle toutefois à la prudence. L'ensemble du département reste placé en "vigilance", le premier niveau sur l'échelle des alertes sécheresse. Car les nappes d'eau souterraines n'ont pas été totalement rechargées, il faudrait pour cela des précipitations plus soutenues. Le préfet de Moselle appelle à "maintenir l'effort collectif par un usage responsable et économe de l'eau au quotidien".