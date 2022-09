Sécheresse : "Il nous faut une connaissance précise des prélèvements agricoles par filière", demande Frene 66

Joseph Génébrier représente la fédération de défense de l'environnement Frene 66 au Comité Ressources en Eau, et il regrette que la Préfecture prenne des mesures sans connaître précisément la consommation d'eau des agriculteurs ni sa répartition par filière.

Malgré la pluie de ces derniers jours la Préfecture des Pyrénées-Orientales a décidé de renforcer les restrictions d'eau en Salanque. "Alerte renforcée" désormais, comme pour les bassins de la Têt et du Tech, des Aspres et le bassin versant de l'Agly amont. Le département reste donc en orange, le niveau de "crise" n'est pas déclenché, ce que regrette Joseph Génébrier, qui représente la fédération de défense de l'environnement Frene 66 au Comité Ressources en Eau, qui rassemble les syndicats des eaux, des nappes, la Fédération de pêche, l'État, la chambre d'agriculture... et que la Préfecture consulte, deux fois par mois environ, avant de prendre de nouvelles mesures

80 % de la masse des eaux brutes prélevées se répartissent entre l'eau potable et l'agriculture, donc c'est vers ces deux piliers qu'il faut agir pour faire des économies.

Joseph Génébrier, Frene 66

Pour Joseph Génébrier il faudrait avant toute chose installer des télécompteurs sur les forages agricoles. "Il faut comprendre que 80 % de la masse des eaux brutes prélevées se répartissent entre l'eau potable et l'agriculture, donc c'est vers ces deux piliers qu'il faut agir pour faire des économies, indique-t-il ce mardi matin sur France Bleu Roussillon. Nous demandons de connaître précisément la quantité d'eau utilisée pour l'irrigation et sa répartition par filière, parce qu'il n'existe pas de remontées d'informations vers le syndicat des nappes."

Une fois l'état des lieux établis, pas question de se tourner vers les retenues d'eau collinaires plébiscitées depuis des années par certains dans le département pour économiser l'eau. "Ce n'est pas la solution : prendre l'eau en trop l'hiver pour la restituer l'été, c'est une solution qui ne prend pas en compte la recharge des nappes en hiver. Stocker l'eau, la nature sait le faire gratuitement".

Selon lui, le problème vient plutôt de "l'urbanisation frénétique et de l'artificialisation des sols".