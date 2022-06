Sécheresse : inquiétude sur le niveau du lac de Serre-Ponçon

La sécheresse s'accentue dans la région et les restrictions d'usage de l'eau aussi d'autant plus que le niveau du lac de Serre-Ponçon (Hautes-Alpes) qui alimente en eau toute la Provence est à un niveau anormalement bas.

En ce 1er juin le niveau du lac de Serre-Ponçon est de 6 mètres en dessous de son niveau maximum qui est à 780 mètres au-dessus du niveau de la mer. La raison ? Principalement à cause à cause d'un hiver trop doux. Pas assez de neige, pas de fonte au printemps qui a été très sec. La réserve artificielle des Hautes-Alpes risque n'est donc pas assez remplie pour l'été. Alors doit-on craindre de manquer d'eau pour notre consommation et pour l'agriculture cet été ? Pour l'instant Gaétan Heymes prévisionniste à Météo France à Briançon se montre rassurant, en revanche il est davantage plus inquiet pour les activités touristiques du lac : "C'est le gestionnaire du barrage, EDF, qui doit ajuster au mieux la cote du lac. Il n'y a pas de souci à se faire pour la consommation parce qu'il y a un volume d'eau suffisant qui est utilisé tous les étés pour alimenter la Durance. Mais c'est pour le tourisme qu'il y a des inquiétudes à avoir, parce que EDF doit maintenir une cote à 775 mètres qui n'est pas atteinte actuellement, sachant qu'il n'y a pas beaucoup de réserve derrière on peut avoir des inquiétudes."

Une cote minimale doit être respectée pour éviter de mettre en difficulté les infrastructures de tourisme. Le site abrite le plus grand barrage en terre d’Europe et l’une des centrales hydroélectrique les plus puissantes du pays.

On est dans une année exceptionnelle : un automne pas très arrosé, un hiver extrêmement sec, un printemps sec - Gaétan Heymes

La dernière sécheresse de ce type date de 2005, celle d'avant au début des années 90. En revanche l'époque il n'y avait pas autant d'enjeux touristiques.