Sécheresse : interdiction d'arroser dans 48 communes des Pyrénées-Orientales

A partir de maintenant, il va falloir compter chaque goutte d'eau dans les Pyrénées-Orientales ! Face à l'état de sécheresse très préoccupante, la Préfecture ordonne des restrictions particulièrement fortes dans une cinquantaine de communes de la Plaine du Roussillon, de la Salanque et des Albères.

Du Barcarès à Ille-sur-Têt en passant par Perpignan, il est désormais interdit d'arroser les pelouses, les potagers, les stades, les golfs, les ronds-points et les espaces verts. Les particuliers ne peuvent plus remplir les piscines, laver leurs voitures, nettoyer leurs terrasses ou leurs façades. Les communes doivent stopper les fontaines et le nettoyage des rues. Quant aux agriculteurs, ils leur est demandé de réduire de 25% leurs prélèvements d'eau.

Liste des communes concernées