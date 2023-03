Sécheresse : l'agglo du Grand Guéret lance un appel aux entreprises pour utiliser plus d'eau de pluie

L'agglomération du Grand Guéret lance un véritable appel aux entreprises : face à la sécheresse qui s'annonce, pourquoi ne pas utiliser de l'eau de pluie à la place de l'eau potable? Industrie, travaux publics, bâtiment... De nombreux secteurs professionnels ont besoins d'eau pour fabriquer des pièces, du ciment ou encore de l'enrobé. Bien souvent les entreprises la prennent directement au robinet. Il existe pourtant une alternative. Depuis 16 ans, l'agglomération du Grand Guéret collecte l'eau de pluie dans un bassin de 8000 mètres cubes. Elle souhaiterait vendre cette eau à moindre coût aux entreprises.

ⓘ Publicité

Un système qui collecte la pluie sur les toits de la zone industrielle

Installé au milieu des années 2000, le dispositif collecte les eaux de pluie sur les toits des bâtiments de la zone industrielle de Guéret. Cette eau est ensuite acheminée dans un bassin de 8000 mètres cubes, grâce à un ensemble de tuyaux.

Le bassin de stockage de l'eau de pluie © Radio France - Camille André

Une station permet un léger traitement de l'eau. Les entreprises partenaires peuvent puiser cette eau directement à une borne située au dans la zone industrielle, au nord de Cher du Prat.

Cette eau peut alimenter des entreprises du bâtiment, des travaux publics, certaines industries. Elle pourrait aussi servir pour l'irrigation, l'arrosage des stades, ou le nettoyage des rues par exemple.

Un système encore trop peu utilisé

Actuellement, seule une poignée d'acteurs se servent de l'eau de pluie collectée par l'agglo. L'entreprise Amis, qui fabrique des pignons pour boite de vitesses, et la société de travaux publics Colas sont les principaux utilisateurs. " Cette eau va servir à faire du rabotage de chaussée et pour fabriquer l'enrobé. On ne se voyait pas utiliser de l'eau potable pour ce genre d'usages", confie Cédric Ardillon, conducteur de travaux.

L'entreprise Colas utilise l'eau de pluie pour fabriquer l'enrobé et raboter des chaussées © Radio France - Camille André

Les pompiers, la ville de Guéret et quelques entreprises d'assainissement utilisent aussi l'eau de pluie collectée par l'agglo.

Jacques Velghe, vice-président de l'agglomération en charge de l'eau aimerait convaincre de nouveaux partenaires : "Notre volonté c'est de développer cet usage de l'eau non noble. Actuellement si nous distribuons 4000 à 5000 mètres cubes par an, c'est un grand maximum. Nous avons la capacité d'augmenter l'utilisation de cette eau", assure-t-il.

Alors que la Creuse est passée en vigilance sécheresse dès le début du mois de mars , et que nos réserves sont déjà basses, cette solution pourrait permettre d'économiser l'eau potable.

Moins cher que l'eau potable

Pour utiliser cette eau de pluie, les entreprises doivent payer. Le prix est cependant moins onéreux que celui de l'eau potable. Le président de l'agglomération, Eric Correia estime que cette eau "non noble" est vendue " quatre à cinq fois moins cher ".

Si vous êtes entrepreneur et que ce dispositif vous intéresse, il faut contacter l'agglomération du Grand Guéret .