Sécheresse : l'eau potable pourrait manquer dans la Vienne

Alors que le département de la Vienne est marqué par un très fort déficit de pluie depuis le mois d'Aout 2021, la préfecture lance un appel à la sobriété sur le réseau d 'eau potable. Selon le communiqué diffusé ce lundi après midi, la situation hydrologique reste très préoccupante et risque de se détériorer rapidement. Dans ce contexte, ajute la préfecture, "il est de la responsabilité de tous les usagers d'utiliser l'eau de manière économe et raisonnée"

la situation hydrologique est trés préoccupante © Radio France - capture d'écran communiqué de la préfecture 86

L'appel à économies concerne les particuliers comme les collectivités

Face à la situation la préfecture de la Vienne fait passer, ce lundi, les usages de l'eau à partir des réseaux d'eau potable au stade de vigilance. Les usages non prioritaires, privés comme publics, sont concernés. Le lavage des bâtiments et des voiries, l'arrosage des espaces verts et terrains de sport, l'alimentation des fontaines et jets d'eau, le lavage des véhicules ou le remplissage des piscines privées.

Pas d'amélioration à attendre des prochaines pluies

Dans son communiqué la préfecture précise que, malgré les pluies récentes le niveau des nappes d'eau souterraines et le débit des rivières restent bien inférieurs aux moyennes habituelles. Météo France ne prévoit pas de pluies durant les deux prochaines semaines sur le département de la Vienne.