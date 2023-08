Sécheresse : l'Epte et l'Andelle à leur tour placées en alerte jaune, toute l'Eure est désormais concernée

C'est désormais tout le département de l'Eure qui est placé en alerte sécheresse : les deux dernières zones jusqu'ici épargnées, les bassins de l'Epte et de l'Andelle passent elles aussi en jaune, la préfecture de l'Eure a rendu sa décision ce mardi soir après une nouvelle réunion du comité sécheresse. Plus aucune rivière euroise n'échappe aux restrictions. Et la situation est encore plus critique dans le bassin aval de l'Eure, la zone autour de Louviers et de Val-de-Reuil, où l'alerte orange (alerte renforcée) est maintenue.

Car s'il a plu pas mal ces derniers jours, et que les rivières ont un peu gonflé, les autorités pensent que ça n'est que temporaire. Il y a eu trop peu de pluie cet hiver, et pas suffisamment depuis le début du printemps pour recharger les nappes phréatiques et soutenir le débit des cours d'eau. Les services de l'État affirment être mobilisés pour surveiller l'état de la sécheresse dans le département et adapter les mesures le cas échéant. L'arrêté pris hier est valable jusqu'au 31 décembre. En revanche, aucune zone de l'Eure n'est en situation de crise, le niveau d'alerte maximal.

Le 2 août dernier, la préfecture de la Seine-Maritime avait annoncé de nouvelles mesures de restriction d'usage de l'eau dans les bassins de l'Epte et de l'Andelle situés sur son territoire.

Que puis-je faire ? Et que ne puis-je plus faire ?

Découvrez ici à quel bassin appartient votre commune : lien vers le site de la préfecture

Les consommations d'eau non indispensables sont interdites :

Interdiction du remplissage des piscines personnelles et du lavage de voitures à domicile

Obligation d'utiliser les modes "éco" dans les stations de lavage

Les arrosages sont interdits en journée pour les particuliers (sauf goutte à goutte)

Le nettoyage des façades, toitures, trottoirs et autres surfaces imperméabilisées est interdit par ses propres moyens, ça doit être fait par une collectivité ou un professionnel.

L'ensemble des mesures applicables en fonction du niveau d'alerte de votre commune est détaillé ici .