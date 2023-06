Sécheresse 2022 : l'état de catastrophe naturelle reconnu dans 23 communes en Drôme Ardèche

Les fissures font parties des dommages causés par les mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols.

Vingt-trois communes de la Drôme et de l'Ardèche obtiennent la reconnaissance catastrophe naturelle pour les mouvements de terrain causés par la sècheresse et la réhydratation des sols de 2022. L'arrêté a été publié au journal officiel ce samedi 10 juin 2023.

Parmi les communes d'Ardèche, il y a le Pouzin, le Teil et Salavas. Dans la Drôme : Allex, Beauvoisin, Bézaudun-sur-Bîne, Chabeuil, Cobonne, Crupies, Étoile-sur-Rhône, Eygaliers, Livron-sur-Drôme, Loriol-sur-Drôme, Margès, Mours-Saint-Eusèbe, Peyrins, Piégros-la-Clastre, Puygiron, la Roche-sur-le-Buis, Souspierre, Suze, La Touche, Valence, Vinsobres.

Les habitants de ces communes ayant subi des dommages suite à la sécheresse et couverts contre ces risques peuvent à présent envoyer un dossier le plus rapidement possible à leur assurance.