Sécheresse : l'état de catastrophe naturelle reconnu pour six communes du Nord

Dans six communes du Nord, l'état de catastrophe naturelle est reconnu pour les mouvements de terrains liés à l'épisode de sécheresse entre avril et septembre 2020. Les sinistrés concernés ont dix jours pour contacter leur assurance et obtenir une indemnisation.

L'état de catastrophe naturelle vient d'être reconnu pour six communes du Nord. Il s'agit de Boeschepe, Hazebrouck, Renescure, Terdegehem, Bauvin et Fourmies. Elles ont toutes été touchées par les épisodes de sécheresse entre avril et septembre 2020, qui ont fait bouger les sols et causé des dégâts dans certaines habitations.

10 jours pour contacter l'assurance

Les personnes concernées disposent d'un délai de 10 jours à compter de la date de publication de l'arrêté (soit le 31 août) pour se rapprocher de leur compagnie d'assurance.

En revanche, l'état de catastrophe naturelle n'a pas été reconnu pour la commune de Bierne.