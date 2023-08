Sécheresse : l'état des cours d'eau s'améliore un peu dans l'est du Loiret et dans le Loir-et-Cher

Les pluies de juillet portent enfin leurs fruits sur le front de la sécheresse, dans le Loiret et le Loir-et-Cher. Quelques cours d'eau ont enfin bénéficié des précipitations pour voir leurs débits revenir à des valeurs plus rassurantes. Surtout dans le gatinais et tout l'est du Loiret.