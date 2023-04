Sécheresse : "l'Etat doit choisir entre les écologistes et les agriculteurs", selon Jean-Paul Pelras

Depuis la fin d'année 2022, les agriculteurs des Pyrénées-Orientales sont soumis à d'importantes restrictions d'eau . Ils doivent réduire drastiquement leurs prélèvements dans la Têt pour laisser un débit minimum dans le fleuve. La justice en a décidé ainsi après avoir été saisie par France Nature Environnement . "Il y a une stigmatisation du monde agricole", regrettait ce lundi matin sur France Bleu Roussillon Jean-Paul Pelras, ancien maraicher et rédacteur en chef du journal L'Agri, spécialisé dans l'agriculture et la ruralité dans les Pyrénées-Orientales et l'Aude.

ⓘ Publicité

Jeudi à 17 heures, le journal organise une réunion au sujet de cette sécheresse historique , à l'espace Saint-Mamet de Saint-Estève. Préfecture, élus locaux et agriculteurs sont invités. "De Perpignan à l'Elysée, les politiques doivent faire un choix très rapidement, explique Jean-Paul Pelras. C'est soit les écologistes, soit les agriculteurs. Soit on soutient l'économie, soit on soutient les idéalistes pour lesquels l'agriculture n'est pas un métier."