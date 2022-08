Sécheresse : l'Eurométropole de Strasbourg appelle toutes les communes à cesser l'arrosage par solidarité

Face à la sécheresse exceptionnelle de cet été 2022, l'Eurométropole de Strasbourg appelle toutes les communes de son territoire, même celles qui ne sont pas en situation de crise, à appliquer les restrictions d'eau dans les espaces publics. Par solidarité et pour préserver la ressource.

L'Eurométropole de Strasbourg invite les communes de son territoire qui ne sont pas soumises à des restrictions d'eau à cesser l'arrosage des massifs floraux et des espaces verts. Il s'agit d'un appel à la solidarité en raison de la sécheresse exceptionnelle actuelle, pour aider à préserver la ressource jusqu'à la levée des contraintes.

"Il faut montrer l'exemple"

"L'idée, c'est quand même de permettre aux communes d'arroser les jeunes arbres parce qu'ils ont besoin d'eau et plus tard, ils nous apporteront des îlots de fraicheur", explique Thierry Schaal, vice-président de l'Eurométropole en charge de l'eau et de l'assainissement. "Mais pour les massifs floraux avec des plantes annuelles, qui seraient malgré tout retirées à l'automne, arrêtons de les arroser. Ça concourt à l'embellissement de nos communes mais en cette période de stress hydrique, il faut montrer l'exemple."

Une partie des communes de l'Eurométropole de Strasbourg sont en situation de crise sécheresse depuis début août, celles qui sont située dans le bassin « Bruche, Ehn, Andlau, Giessen et Liepvrette ».