Sécheresse : L'Hérault a de bonnes réserves d'eau potable "à condition qu'il pleuve cet automne"

La sécheresse que connaît la France depuis le printemps est "inédite" selon la Première ministre. Face à la multiplication des alertes, Élisabeth Borne a activé, vendredi dernier, une cellule ce crise interministérielle de crise. Elle est chargée de surveiller l'évolution des réserves en eau alors qu'une centaine de communes française sont obligées de se faire livrer de l'eau par camion, faute de réserves suffisantes pour en produire elles même. Dans l'Hérault, il n'y a pour l'heure pas de risque de pénurie comme c'était arrivé à Corbières en 2014.

"Ce qui frappe le plus ce sont les cours d'eau dont les plus petits sont vite à sec. On perçoit là l'effet de la sécheresse. Mais au niveau des sources sous-terraines le niveau reste satisfaisant", constate Nicolas Liénart, le chef du service hydrogéologie au conseil départemental de l'Hérault. Autrement dit, l'Hérault a beau avoir vu 9 nappes phréatiques sur 10 baisser plus qu'à la normale au mois de juin, les réserves restent suffisantes "grâce aux restrictions préfectorales".

Suite à l'alerte renforcée instaurée par le Préfet, les Héraultais ont par exemple interdiction d'arroser leur jardin ou de remplir leur piscine en journée. Idem pour les mairies et les agriculteurs. C'est une condition sine qua non selon Nicolas Liénart pour ne pas empirer la tension engendrée par le manque de pluies.

Parmi les secteurs les plus durement touchés, il pointe en particulier la zone longeant le Vidourle (du littoral au pays gangeois) ainsi que le cœur d'Hérault.

20% à 30% de pluies en moins

Si l'Hérault semble encore épargné par la coupure d'eau, c'est qu'il est aussi mieux loti que plusieurs départements. "Notre eau du robinet provient à 95% de sources sous-terraines et nous en avons environ 500", relève Nicolas Liénart. En cas de calle sèche d'une ou plusieurs d'entre elles, les autres sont donc à même de prendre le relais.

Malgré ce constat rassurant, l'Hérault a accumulé un déficit de pluie de l'ordre de "20% à 30%" selon l'hydrogéologue. Un retard qu'il sera crucial de rattraper à l'automne pour reconstituer les réserves. "Je pense à la commune de Cruzy qui était l'année dernière à la limite de la pénurie et qui cette année n'a pas de problème grâce à un épisode de pluie important", se rappelle Nicolas Liénart.

Une chose est certaine : la récurrence des sécheresses et la concentration des pluies en automne et en hiver est une conséquence directe du dérèglement climatique.

Nicolas Liénart : "Les niveaux d'eau sont bas mais pas anormaux dans l'Hérault"

Nicolas Liénart : "La zone longeant le Vidourle est en tension"