Sécheresse : l'Ille-et-Vilaine en état d'alerte renforcée dès ce lundi

A partir de lundi 18 juillet, l'Ille-et-Vilaine va être placé par la préfecture en alerte sécheresse renforcée. Le département est déjà en vigilance sécheresse depuis le 28 avril pour les milieux aquatiques et depuis le 24 mai en alerte pour la production d'eau potable. Après une pluviométrie déficitaire de 20% cet hiver, les pluies de printemps ont été inférieures de 20 à 40% en Ille-et-Vilaine selon les secteurs.

Situation très tendue dans le nord

C'est dans le nord du département (Côte d'Emeraude, Saint-Malo et baie du Mont-Saint-Michel) que le niveau de la ressource en eau pour la production d'eau potable se dégrade nettement. Un risque de coupure d'eau est évalué à 50% d'ici l'automne 2022.

A LIRE : Vers une pénurie en eau potable pour le nord de l'Ille-et-Vilaine ?

Plusieurs bassins en crise ou en alerte

Pour les usages en milieux aquatiques, le bassin de la Chère est placé en crise, le bassin de la Vilaine Nord-Meu en alerte renforcée, les bassins du Couesnon, de la Vilaine en amont de Rennes et de la rive gauche Vilaine en alerte. Le bassin de l'Aff est maintenu en vigilance. Pour les usages en eau potable, pour les bassins côtiers, l'alerte est renforcée et le Couesnon/Vilaine est maintenu en alerte. Pour connaître en temps réel les mesures de restriction ou d’interdiction applicables commune par commune et en fonction de la ressource utilisée et des usages , un site est à consulter : http://sigthema35.alwaysdata.net . Pour consulter les arrêtés « sécheresse » en cours sur le territoire national , vous pouvez vous rendre sur ce site http://propluvia.developpement-durable.gouv.fr/propluvia/faces/index.jsp

Un appel au civisme

Dans un contexte de chaleur extrême, la préfecture rappelle dans un communiqué que "chacun, résident, touriste, industriel, collectivité, exploitant agricole, est appelé à respecter les mesures de restriction indispensables pour ne pas aggraver la situation. Chacun est invité à réduire, dès à présent et de manière volontaire, sa consommation en eau et à se tenir informé des évolutions prochaines en matière de restriction".