Sécheresse : l'invention de ce Sarthois permet d'économiser 1800 litres d'eau par an

Tony Lemonnier le dit lui même, il n'a pas "inventé l'eau froide", mais son invention prend une toute autre dimension quand on sait qu'une nouvelle sécheresse se dessine en Sarthe, avec des nappes phréatiques au plus bas en plein hiver. Ce Manceau de 33 ans a confectionné un récupérateur d'eau de douche, nommé "Plusdo" , pour lutter contre le gaspillage au moment de trouver la bonne température.

Economiser 1800 litres d'eau par an

La démonstration de Tony Lemonnier commence dans sa douche, avec à la main, le fameux récupérateur d'eau : "Vous le posez à vos pieds, vous prenez votre pommeau de douche et vous versez directement dans l'entonnoir." Là, la jarre en plastique de 3,5L se remplie progressivement, le temps que la température monte. "Une fois que l'eau est chaude, vous mettez le bouchon pour empêcher l'eau savonneuse ou sale rentre [en contact*] avec l'eau potable.*"

Le geste parait anodin, presque banal, mais reproduit à raison d'une douche par jour, il permet d'économiser jusqu'à 1800L d'eau potable par an. L'entrepreneur rappelle qu'en moyenne en France 2,5L d'eau sont ainsi gâchés et partent dans les égouts. "Une fois que vous avez terminé de vous laver, vous pouvez utiliser l'eau récupérée et la verser", poursuit le trentenaire, qui en fait usage pour ses plantes, ses infusions et son lave-vaisselle.

Un geste écolo du quotidien

L'invention ne tient pas du génie, mais Tony Lemonnier espère sensibiliser la population sur l'importance d'une des ressources les plus précieuses de la Terre. "L'eau est vitale, on ne peut pas rester dans la peur. Maintenant qu'est-ce-que je peux faire au quotidien si je récupère mon eau potable ?", défend le Manceau. Le premier prototype est là, mais il faut maintenant le produire en série, pour ensuite le distribuer et le commercialiser auprès du grand public.

Plan de "Plusdos", le récupérateur d'eau de douche inventé par Tony Lemonnier. - Plusdos

Le jeune homme a mis 14.000 euros de sa poche pour financer le projet, notamment le design. "Je n'ai pas les ressources financières pour pouvoir passer à la fabrication. Il me faudrait 170.000 euros pour fabriquer 5.000 pièces", a calculé l'entrepreneur, qui estime que c'est le seuil à partir duquel il pourra être rentable.

En parallèle, Tony Lemonnier a lancé une campagne de prévente sur internet . Il espère atteindre les 2300 récupérateurs d'eau vendus avant même leur création. Son dossier sera alors suffisamment solide pour attirer les investisseurs. Le prix du "Plusdo" est de 39 euros