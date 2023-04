Sécheresse : l'Oise prend un arrêté de restriction d'usage de l'eau

Dans l'Oise, un déficit pluviométrique de 80% a été enregistré sur les mois de janvier et février 2023.

Après un été 2022 caniculaire, la France s'est mise en état d'alerte alors que la sécheresse frappe déjà en ce début de printemps. Dans l'Oise, la préfecture a pris le 22 mars dernier un arrêté sur la restriction d'usage de l'eau. Quatre secteurs passent ainsi en alerte renforcée : l’Aronde, l’Esches, le Matz et l’Oise-Aisne ; deux en alerte : la Brèche et l’Epte-Troesne-Viosne. Le reste du département passe en vigilance.

Dans son arrêté, la préfecture de l'Oise "en appelle à la vigilance et à la responsabilité de tous" pour réduire la consommation d'eau. Dans le département, un déficit pluviométrique de plus de 80 % a été enregistré sur les mois de janvier et février 2023, ce qui a empêché la recharge des nappes d'eau souterraine.