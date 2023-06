Sécheresse : l'usage de l'eau limité dans quatre secteurs du département, le seuil d'alerte franchi

Quatre secteurs de l'Yonne ont été placés en alerte sécheresse , le deuxième niveau de gravité sur quatre (vigilance3, alerte, alerte renforcée et crise étant les quatre échelons) par la préfecture de l'Yonne ce mercredi 7 juin. L'arrêté publié prévoit des limitations d'usage de l'eau dans les communes des bassins de la Vanne (autour de Maillot, Malay le Grand, Villeneuve sur Yonne), de Yonne Nord (Sens, Saint Denis les Sens, Saint Valérien), de l'Ouanne (St Fargeau, Saint Sauveur, Toucy, Charny Orée de Puisaye) et du Loing (Bléneau, Moutiers, Rogny les 7 ecluses).

ⓘ Publicité

Dans ces secteurs, il est désormais interdit de laver les voitures, nettoyer les terrasses, façades, et trottoirs ou encore de remplir les piscines. Les fontaines publiques ferment aussi leurs vannes. Interdiction également d'arroser les potagers entre 10 heures et 20 heures et d'arroser les espaces verts et massifs fleuris. L'arrosage des terrains de golf et stades enherbés est interdit de 8 heures à 20 heures. Même interdiction pour l'arrosage des surfaces accueillant des manifestations temporaires sportives et culturelles (patinoires, hippodromes, motocross), de 10 heures à 20 heures.

Restrictions pour l'agriculture et l'industrie

En matière agricole, l'irrigation des grandes cultures est également interdit entre 10 heures et 20 heures, pour les prélèvements en eau souterraine et en cours d'eau et nappe d'accompagnement. Les cultures maraîchères, pépinières, horticoles, arboriculture fruitière, plantations de vignes et plantes aromatiques sont elles pour le moment épargnées, et l'arrosage toujours autorisé.

Pour les activités industrielles dont la consommation est supérieure à 1000 mètres cubes par an, une réduction de 10% de la consommation par rapport à la moyenne hebdomadaire est imposée. Des dispositions de réduction des prélèvements d'eau sont aussi mises en place pour les autres activités industrielles.

Toutes ces dispositions sont applicables jusqu'à nouvel ordre, et pourront être levées par arrêté préfectoral.