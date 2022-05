Sécheresse : l'usage de l'eau potable désormais réglementé pour tous dans la Vienne

L'eau potable pourrait manquer dans la Vienne qui dépasse le seuil d'alerte sécheresse. Le préfet réglemente plus drastiquement l'usage de l'eau pour les particuliers, les collectivités et le monde agricole.

Interdiction d'arrosage des potagers et des terrains de sport pendant la journée, de 11h à 18h

Arroser sa pelouse, remplir sa piscine, laver sa voiture : c’est désormais interdit dans la Vienne, qui dépasse, comme les Deux-Sèvres, le seuil d'alerte sécheresse. Jean-Marie Girier a détaillé vendredi 13 mai des nouvelles mesures de restrictions d'usage de l'eau potable pour "ralentir la situation de crise". "Dans notre département, la sécheresse n'est pas nouvelle pour autant cette année elle prend une forme aiguë dans la mesure où entre le mois d'octobre et le mois de mars nous avons eu des réductions de précipitations de 45%" explique le préfet de la Vienne.

"Il va falloir tenir tout l'été"

Ces mesures concernent tous les usagers, c'est-à-dire les collectivités, les agriculteurs, mais aussi les particuliers. Arroser sa pelouse ou remplir sa piscine même avec les beaux jours, ce n'est plus possible, "pour quelques semaines voire quelques mois" précise le représentant de l'Etat car "il va falloir tenir tout l'été". Autre nouveauté : interdiction d'arrosage des potagers et des terrains de sport pendant la journée, de 11h à 18h.

Nouvelles mesures de restrictions d'eau potable dans la Vienne - Capture d'écran du communiqué de la préfecture 86

Pas de coupures d'eau potable à prévoir cet été

Les gestionnaires du réseau d'eau potable, le syndicat Eaux de Vienne ou Grand Poitiers alertent une nouvelle fois sur le niveau historiquement bas des nappes phréatiques, une des principales ressources situées sous nos pieds. "Si ça baisse encore, on sera dans l'inconnu. On craint à terme des ruptures d'alimentation en eau de certaines ressources" souligne Yves Cochet, Directeur général du syndicat Eaux de Vienne "mais couper l'eau, comme c'est arrivé en Guadeloupe, on ne l'envisage pas pour l'été" conclut-il.