Sécheresse : La commune de Caussols n'accueillera plus de nouveaux maraîchers

Le parc naturel régional des préalpes d'Azur, joli coin de paradis qui attire de plus en plus de touristes

Doit-on continuer à produire des fruits et légumes dans des zones où on manque cruellement d'eau ? Le maire de Caussols Gilbert Hugues, dans les Préalpes d'Azur, a fait son choix : il ne donnera plus l'autorisation à de nouveaux maraîchers de s'installer sur sa commune.

Caussols : un site classé

La décision a été prise en conseil municipal car la commune est située dans le parc régionale des Préalpes, un site classé. Plus question donc d'accueillir de nouvelle exploitation maraîchère. Mais la Fédération Départementale des Syndicats d'Exploitants Agricoles (FDSEA) a déjà fait savoir qu'elle ne se laissera pas faire.