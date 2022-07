Sècheresse en Corse : Le niveau de sécurité des réserves risque d'être atteint à l'automne

Les deux départements de la Corse sont en alerte sècheresse renforcée. En cette fin juillet, l'Office d'Equipement Hydraulique de Corse a accepté de faire un point sur l'état des retenus et cours d'eau.

S'il reste de l'eau dans les retenues, la situation est jugée préoccupante ! Notamment dans la plaine orientale et dans l'extrême sud. Les niveaux de remplissages sont entre 50 % et 70 %, c'est à dire similaires aux situations de 2003 et 2017 à la même période. Deux années considérées comme des états de grande sécheresse.

Selon les projections de l'office, si la pluie continuait à manquer, la Corse pourrait descendre en-dessous du niveau de sécurité au début de l'automne. A ce moment-là, la situation deviendrait très préoccupante sur les territoires cités précédemment.

L'état des cours d'eau est lui jugé dès à présent "catastrophique". Pour les nappes phréatiques, c'est plus contrasté, car cela dépend des territoires. Pour l'instant, la solidarité s'organise entre les zones en tension et là où il reste de l'eau. Cependant, tous les réseaux ne sont pas interconnectés. D'où l'appel à la vigilance et à économiser l'eau pour éviter de possible coupures.