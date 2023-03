Sécheresse : la délivrance des permis de construire suspendue dans 22 communes d'Ardèche

Vallon-Pont-d'Arc deviendra le premier avril prochain la 22ème commune d'Ardèche dans laquelle la délivrance des nouveaux permis de construire sera interdite. C'est une décision du préfet de l'Ardèche face au manque d'eau en période estivale pour subvenir à tous les besoins.

ⓘ Publicité

Une analyse sur plusieurs années

L'Etat analyse depuis 2008 les ressources en eau des communes lors des étiages estivaux. Depuis quelques années, les difficultés s'accélèrent en Ardèche qui ne bénéficie pas de nappes phréatiques à part celle du Rhône. Ce sont souvent des sources qui sont captées pour alimenter les réseaux d'eau. Et c'est de plus en plus insuffisant.

Une mesure pour faire réagir les collectivités locales

Dans 22 communes, les services de l'Etat refusent systématiquement les nouveaux permis de construire déposés. Cela concerne les maisons, les immeubles, les piscines ou les zones d'activités. Dans les communes de Vanosc, Vocance, Saint-Basile, Pranles, Saint-Sauveur-de-Montagut et Marcols-les-Eaux tous les permis de construire sont refusés. Dans d'autres communes la mesure est plus légère : dans certaines communes du Coiron ou à Villeneuve-de-Berg, Saint-Maurice-d'Ibie les permis de construire seront délivrés si le projet concerne moins de cinq appartements.

La mesure est radicale. Mais elle est temporaire. La préfecture veut faire réagir les communes et les pousser à sécuriser leur ressource en eau. A Vallon-Pont-d'Arc par exemple, le réseau pourrait être interconnecté avec celui qui puise l'eau dans la nappe phréatique du Rhône. Cette interdiction est donc temporaire : certaines communes comme Jaujac, Valgorge ou encore Lagorce ont vu la mesure restrictive levée après travaux sur le réseau d'eau.