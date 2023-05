Sécheresse : La Haute-Garonne lance une campagne de sensibilisation sur l'usage de l'eau

L’été arrive à grand pas et avec lui les probables épisodes de sécheresse. Pour faire face à cette éventualité et dans une démarche de "responsabilisation" de chacun, le Conseil départemental de Haute-Garonne a lancé le 24 mai une campagne de sensibilisation aux économies d’eau.

Le vice-président en charge de la transition écologique, Jean-Michel Fabre, dit entendre des discours individualistes, et veut pouvoir "responsabiliser chaque acteur pour éviter le chacun pour soi". Cinq visuels seront déployés un peu partout dans le département, essentiellement sur des dépliants et 3.700 panneaux d'affichage. Le but étant d'inciter les Haut-Garonnais à être davantage attentifs à leur consommation : réparer les fuites, privilégier les douches plutôt que les bains, espacer ses lavages de voiture, etc.

Objectif : 10% d'économies d'eau minimum

L’objectif de la campagne n’est pas explicitement chiffré mais s’intègre dans une démarche de "prise de conscience" pour Serge Jacob, secrétaire général de la préfecture de Haute-Garonne, qui rappelle l’importance de ne pas se fixer d’objectifs inatteignables pour se concentrer sur du concret. Selon Jean-Michel Fabre, une économie de minimum 10% d’eau par personne devrait être envisageable.

Alors qu'à l’été 2022, près de la moitié du volume de la Garonne provenait d'eaux artificiellement relâchées, la campagne souhaite mobiliser le grand public mais aussi les professionnels. Fortement touchés par l’affaiblissement des réserves en eau, les agriculteurs ont du se tourner vers des cultures adaptées : plus de tournesols et moins de maïs classique qui ont laissé leur place au maïs "dry", une espèce qui nécessite bien moins d’irrigation.

Christel Carpentier, élue à la chambre d’agriculture se dit "très inquiète" pour cet été et rappelle que l’eau "se mange avant tout", car elle entre évidemment dans toutes les productions agricoles qui finissent dans nos assiettes. La campagne devrait aussi viser à anticiper les grosses périodes de sècheresse estivales qui pourraient provoquer des coupures d’eau en cas de "crise" (dernier stade d’alerte sécheresse) dans le département.