Le déficit de pluie est généralisé sur tous les bassins versants de la Haute-Loire. La préfecture active donc le niveau d'alerte dans l'ensemble du département et restreint l'usage de l'eau, pour les particuliers comme pour les professionnels.

Sécheresse : la Haute-Loire passe au niveau d'alerte et restreint l'usage de l'eau

La sécheresse s'aggrave en Haute-Loire, à tel point que la préfecture a décidé de placer tout le département au niveau d'alerte. Le déficit en pluie est en moyenne de 50% sur l'ensemble de la Haute-Loire et peut atteindre 60% localement. Les nappes souterraines sont basses, des assecs sont observés sur certains cours d'eau et les sols souffrent du manque de pluie. Autant de constats qui amènent le préfet de Haute-Loire à prendre un arrêté pour restreindre les usages de l'eau. Particulier et professionnels sont concernés.

Sont interdits :

L’arrosage des jardins d’agréments

L’arrosage des pelouses

L’arrosage des espaces verts, publics ou privés

L’arrosage des golfs sauf les greens

L’usage de l’eau potable pour le fonctionnement des fontaines publiques

Le lavage des véhicules hors installations professionnelles à haute pression ou à recyclage d’eau, à l’exception des véhicules soumis à une obligation réglementaire (véhicule sanitaire, alimentaire…) ou technique (bétonnière…)

Le nettoyage des extérieurs des bâtiments (murs, toitures, sols…)

Le remplissage en eau et le renouvellement de l’eau des piscines des particuliers sauf pour le premier remplissage après la construction

L’arrosage des trottoirs et voies publiques ou privées sauf impératif sanitaire

L’alimentation des plans d’eau hors plans d'eau autorisés en tant que piscicultures de production.

Interdictions de 8 heures à 20 heures :

L’arrosage des greens de golfs y compris les départs

L’arrosage des terrains de sports de toute nature

L’arrosage des potagers

Interdictions de 10 heures à 18 heures :

Les prélèvements pour l’irrigation, y compris ceux effectués à partir des canaux et dérivations

L’irrigation des prairies.

L'arrêté préfectoral précise que les maires pourront prendre des mesures de restriction plus contraignantes si nécessaire.