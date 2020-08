La Corrèze est de plus en plus à sec. La préfecture vient de relever à nouveau les niveaux de restrictions d'usage de l'eau. Une moitié du département passe même au rouge, le niveau le plus élevé.

Sécheresse : la moitié de la Corrèze passe au rouge, le niveau de restrictions d'usage de l'eau le plus élevé

Il y a eu un mois de juillet particulièrement sec rappelle la préfecture dans son communiqué. Et le mois d'août a commencé de la même manière. Voici donc le préambule des nouvelles mesures décidées par le comité sécheresse du département qui a donc décidé de renforcer les mesures de restrictions d'usage de l'eau. Avec même la mise en œuvre du niveau le plus élevé. Ce niveau rouge concerne toute la Haute-Corrèze, à savoir les bassins de Dordogne amont et la Xaintrie. C'est quasiment la moitié du département.

L'usage de l'eau passe en restriction "crise" dans une grande partie de la Corrèze - © Préfecture de la Corrèze

Des interdictions importantes

Dans le secteur il est donc désormais formellement interdit d'arroser son jardin, les terrains de sport de 8h à 20h. Interdiction totale d'arroser les pelouses et les espaces verts publics. L'alimentation des fontaines et des jets d'eau doit être éteinte. Interdits encore les lavages des voitures en dehors des stations professionnelles, le remplissage des piscines qu'elles soient privées ou publiques. L'irrigation agricole est interdite également sauf dérogation pour certaines cultures comme le maraîchage. Il est interdit aussi de nettoyer sa terrasse, ou un mur ou encore les voiries. La pêche est interdite dans les cours d'eau de 1ère catégorie. Le reste du département se trouve lui désormais en alerte renforcée, avec donc des restrictions un peu plus faibles. La préfecture en appelle surtout à la responsabilité de chacun. "Tout gaspillage pourrait être préjudiciable" rappelle-telle dans son communiqué