Sécheresse : la moitié du Var en "alerte" dès la mi-février, le préfet lance un "cri d'alerte"

Plus de la moitié du département du Var est placé en "alerte sécheresse" ce vendredi 17 février 2023, soit 3 mois et demi plus tôt qu'en 2022 (carte ci-dessous). Lors d'une conférence de presse, Evence Richard, préfet du Var, a lancé "un cri d'alerte" : il appelle chacun à la responsabilité et à économiser l'eau, "un bien rare et précieux".

ⓘ Publicité

Depuis le mois de septembre, période traditionnellement de recharge des nappes phréatiques, le déficit en pluie atteint 37%. Il n'est tombé en cumul que 337 mm de pluie, contre 621 mm attendus. Et s'il ne pleut pas "significativement" d'ici la fin mars, ce déficit pourrait même atteindre les 46%. La situation est donc encore plus "critique" que l'an passé dans le département du Var. Le niveau de 95% des cours d'eau est baisse significative (25%) et plusieurs rivières sont même déjà à sec, comme l'Issole.

Alerte renforcée ou crise dès le mois de mars ?

Si la situation doit perdurer, le préfet du Var prévient qu'"une partie du département pourrait dès le mois de mars passer en alerte renforcée, et peut-être même en état de crise avec la mise en place de restrictions extrêmement fortes". Evence Richard espère que "son cri d'alerte permettra, comme les alertes électriques lancées par le gouvernement au début de l'hiver, une véritable prise de conscience des habitants sur leur consommation d'eau".

Les inquiétudes sont notamment vives dans l'est du département, où les habitants du Pays de Fayence ont dû l'été et l'automne dernier réduire leur consommation à 100 litres d'eau par jour. Des mesures d'urgence vont être prises et le lancement de travaux pour interconnecter le réseau d'eau du Pays de Fayence à celui de la Dracénie. Des discussions sont également en cours avec l'Armée pour "solliciter certains captages en eau du Camp de Canjuers"

85 communes du Var sont placées en alerte sécheresse. Les communes de Riboux et Saint-Zacharie (bassin Huveaune-Amont) sont déjà en alerte renforcée - Préfecture du Var