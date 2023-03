Sécheresse : la nappe phréatique d'Alsace sous surveillance

Etrange de parler de sécheresse alors que l'Alsace est placée en vigilance orange aux orages . Et pourtant, la situation des nappes phréatiques est inquiétante selon le BRGM, le bureau de recherches géologiques et minières, qui a fait un point ce lundi. Globalement, la situation de toutes les nappes s'est dégradée en France après ce mois de février sans pluie. En Alsace, le niveau de la nappe est ainsi en baisse à un niveau "modérément bas", même si toutes les zones de cette nappe ne sont pas impactées de la même manière.

La zone sud de la nappe restera à des niveaux bas

Pas d'inquiétude par exemple le long du Rhin : les niveaux sont supérieurs aux normales de saison. Ils sont plus bas que la moyenne en revanche dans la partie sud de la nappe phréatique entre Colmar, Mulhouse et Saint-Louis et ils le resteront même s'il pleut car dans cette zone la nappe est profonde et elle a été trop fragilisée par les sécheresses de ces dernières années. Elle restera à des niveaux plus bas que la moyenne cette année selon les experts.

Dans le Ried central, entre Colmar et Erstein, le niveau est aussi inférieur aux normales de saison, mais là on ne peut rien prédire car dans cette zone la nappe est beaucoup plus réactive. "Elle peut monter rapidement si il pleut, et elle peut, à l'inverse, se décharger très vite en cas de sécheresse" explique Fabien Toulet, chargé du suivi des niveaux de la nappe à L'Aprona (l'observatoire de la nappe d'Alsace). Tout dépendra donc de la météo de ces prochains mois.

"On en est presque à souhaiter de la pluie pour cet été"

La situation dans le Ried sera en tout cas scrutée de très près car c'est dans cette zone que la nappe est en lien étroit avec beaucoup de cours d'eau et de zones humides. Si elle reste trop basse, cela veut dire que toute la faune et la flore du secteur sera en danger : "Pour que tout se passe bien on a presque besoin d'avoir un été moyen pour le tourisme mais un bel été pour la nature avec des périodes de pluie fréquentes" précise Daniel Reininger d'Alsace Nature.