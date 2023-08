Sècheresse : la pénurie en eau s'aggrave encore dans la Drôme

La ressource en eau de la Drôme continue de se dégrader. En prévision des fortes chaleurs attendues, le comité départemental chargé du suivi passe deux nouveaux secteurs en "alerte renforcée" : le secteur de la rivière Drôme et celui de l'Aeygue. Ils rejoignent ainsi les secteurs de la Galaure Drôme des Collines, Roubion Jabron, le secteur de la Berre et celui du Lez. L’ensemble du secteur de la Plaine de Valence est maintenu en alerte.

Dans ces zones, des tours d’eau sont mis en place pour les agriculteurs privilégiant les arrosages nocturnes. L'arrosage des pelouses, espaces verts, et espaces sportifs aux heures les plus chaudes de la journée est restreint, voire totalement interdit. L'arrêté préfectoral prévoit aussi l’interdiction de laver les véhicules hors des stations de lavage et l’interdiction de remplir les piscines (hors première mise en eau après travaux), la remise à niveau restant autorisée.