Sécheresse : la pluie des derniers jours, "un coup d'épée dans l'eau" pour les agriculteurs du Poitou

Ces derniers jours, il a un petit peu plu dans la Vienne comme les Deux-Sèvres mais pas de quoi rendre le sourire aux agriculteurs du Poitou. La pluie tombée arrive trop tard pour les cultures estivales et elle risque d'être insuffisante pour les prochaines cultures.

Elle était attendue, depuis des semaines, dans le Poitou : la pluie a enfin fait son retour. Quelques gouttes pour rafraîchir l'atmosphère et arroser les plantes des jardins. Mais la dizaine de millimètres de pluie tombés le week-end dernier, une vingtaine de millimètres pour les plus chanceux, ne devrait pas redonner le sourire à nos agriculteurs poitevins. "C'est dérisoire !" pour Sébastien Berger, agriculteur céréalier et président du syndicat agricole FNSEA de la Vienne.

Les yeux rivés sur la météo

Les pluies orageuses ne sont pas assez étalées dans le temps pour espérer un réel impact sur les champs, explique Sébastien Berger : "On a humidifié une épaisseur de dix centimètres de sol à peu près mais en-dessous, c'est le sec absolu. Si on reprend une semaine de chaleur comme annoncée en début de semaine prochaine, le chaud va rattraper le sol sec. Ça a un effet bénéfique sur quelques jours, à peine."

Il y a quand même un avantage à cette pluie tant attendue. "Ça va nous permettre de travailler les sols", explique François Chauveau, céréalier à Hervault dans les Deux-Sèvres et vice-président de la FNSEA 79. "On va semer le colza par exemple mais les fortes températures de la semaine prochaine, si elles ne sont pas accompagnées d'orages, peuvent mettre à mal le peu de cultures implantées."