INFOGRAPHIES - Sécheresse : précocité, intensité, retour sur le pire épisode jamais enregistré en France

La période de sécheresse actuelle est la plus intense que la France ait connue depuis le milieu du XXᵉ siècle. Le déficit des précipitations a commencé dès cet hiver dans certaines régions et atteint des records en juillet dans plusieurs départements.

Des milliers d'hectares de champs jaunes paille, la sécheresse en France est même visible depuis l'Espace. Pour beaucoup, les semaines qui viennent de passer ont été celles de la prise de conscience du réchauffement de la planète et de ses conséquences. Selon un sondage Odoxa pour France Bleu, sept Français sur dix craignent d’être personnellement touchés par les événements climatiques. Alors que l'ensemble des départements de Métropole ont désormais dépassé le seuil d'alerte à la sécheresse, France Bleu fait un premier bilan.

Le mois de juillet le plus sec de l'histoire

Elle n'épargne aucun territoire. Depuis le 2 août dernier, l'ensemble des départements métropolitains sont placés en vigilance à la sécheresse. Les trois indicateurs de la sécheresse sont activés. À commencer par la sécheresse météorologique, soit l'absence de pluie, particulièrement marquée cet été.

0,6 millimètre de pluie en juillet sur la Corse

Il n'est tombé que 9,7 millimètres de pluie en juillet en France, un déficit de précipitations d'environ 84% par rapport aux normales de la période 1991-2020, selon Météo France. Au 26 juillet, l'organisme de prévision avait enregistré moins de trois jours de pluie en plaine, soit trois à dix jours de moins que la moyenne climatologique. Ce déficit record de précipitations fait de juillet 2022 le mois de juillet le plus sec depuis 1959, et le deuxième mois le plus sec "tout mois confondus" depuis les premiers relevés en août 1958.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Ce déficit de pluviométrie a été plus marqué en Corse (0,6 mm, soit 96 % de déficit sur une moyenne climatologique à 15 mm), en Bretagne et en Auvergne où le déficit est proche de 95 %.

Une sécheresse du sol jamais vue depuis 1958

L’indice d’humidité des sols, qui est l’un des indicateurs de la sécheresse, est en dessous du niveau de la normale depuis le 19 janvier, et la situation n’a cessé de se dégrader depuis.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

En dessous un 1 à cet indicateur un sol est considéré comme sec. Depuis le 6 août, cet indice a dépassé le record national absolu de sécheresse observé depuis 1958, au-delà du niveau de l’été très sec de 1976, selon Météo France.

"À Montélimar, il est à 0,18, précise Frédéric Douay à France Bleu Drôme Ardèche. Cela correspond à une valeur presque record puisqu'il faut remonter à 2003 lors de la canicule pour avoir des sols encore plus secs."

Une situation "préoccupante" des nappes phréatiques en juillet

Le 11 août dernier, le Bureau de recherches géologiques et minières alertait sur une situation "particulièrement préoccupante" d'un grand nombre de nappes phréatiques de France Métropolitaine, en raison d'une recharge en eau "nettement inférieure à la normale" pendant l'hiver et de la sécheresse historique en cours.

Le niveau des nappes phréatiques en France en août. © Visactu

"En juillet, la vidange se poursuit et l'ensemble des nappes observent des niveaux en baisse", indique le BRGM. Une hydrogéologue du Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) de Nouvelle-Aquitaine faisait le point sur la situation dans le Limousin le 16 août dernier : des nappes "ont atteint leur niveau minimum".

Selon l'agence, la situation ne devrait pas s'améliorer dans les semaines qui viennent. Elle précise toutefois que la diminution des prélèvements (arrêtés de restrictions de l’usage de l’eau) devrait permettre de ralentir la décharge et d’éviter ainsi des dégradations rapides de l’état des nappes.

La sécheresse se prolongera cet hiver dans les régions du Sud

Le 22 août dernier, le JCR, le service de recherches scientifiques de la Commission européenne, prévenait que la sécheresse pourrait se prolonger jusqu'en novembre dans les régions du Sud de l'Europe. Le retour des précipitations et des normales de saisons en cette fin août "ne peut être suffisants pour récupérer complètement du déficit (de précipitations) cumulé en plus de six mois, mais cela atténuera les conditions critiques de nombreuses régions", estime-t-il.

Le rapport estime que les conditions de circulation atmosphérique "généralement associées aux vagues de chaleur et à la sécheresse pendant les mois d'été en Europe" ont augmenté ces trois derniers mois à un niveau inédit depuis 1950 sur une grande partie du continent.

Des risques d'inondations et de coulées de boue accrues

Le 23 août dernier, le ministre de la Transition écologique Christophe Béchu rappelait que cette sécheresse renforcait les risques d'inondations et de coulées de boue. La pluie ne pouvant être absorbée par des sols beaucoup trop durs. "Les sols sont tellement secs du fait de la sècheresse, expliquait le ministre, qu'on redoute que "des orages puissants ne remplissent pas les nappes et conduisent à du ruissèlement, et au risque d'inondation. Il faut arrêter de parler de réchauffement climatique au futur, on est en plein dedans, c'est bien la somme de tout ce qui a été annoncé qui est en train de se produire".