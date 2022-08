Sécheresse : la police de l'eau contrôle l'irrigation restreinte dans la Vienne

"Mes tournesols font la tête" se plaint Hubert, agriculteur de Saint-Julien-l'Ars. Lui n'a pas obtenu les dérogations nécessaires pour irriguer. "Pourtant j'ai réduit la surface de culture de maïs, de 120 hectares à 40, mais ça n'a pas suffi" regrette l'irrigant, qui ne sait plus comment sauver ces cultures. Il a déjà écopé de plusieurs amendes par la "police de l'eau".

Des contrôles inopinés chaque jour

Des agents de l'office français de la biodiversité patrouillent chaque jour dans le département. Ils constatent par procès verbaux, si les restrictions d'eau sont bien respectées en cette période de sécheresse exceptionnelle. Chaque exploitation est répertoriée dans un atlas. "On regarde les numéros, les cultures. Ici, ce sont des graines, du tabac et des haricots, c'est autorisé" explique Sébastien Baillargeat, chef du service eau de l'office français de la biodiversité. Les agriculteurs risquent entre 500 et 1500 euros d'amende, le double en récidive. Mais certains préfèrent prendre le risque, pour sauver leur rendement.

Des dérogations existent pour les cultures essentielles, édictées par la préfecture. Ils ne peuvent tout de même pas arroser de 11h à 18h comme les particuliers. Les arrêtés de restrictions de prélèvements de l'eau sont toujours en vigueur dans la Vienne .

Certains agriculteurs affichent pour le public leur dérogation aux restrictions d'irrigation. © Radio France - Sarah D'hers

Au niveau national, les 1 700 inspecteurs de l’OFB ont effectué des milliers d'interventions depuis le mois de mai dans les 93 départements touchés par des arrêtés sécheresse. Et les contrôles ne vont pas faiblir, prévient son directeur Loïc Obled sur France Bleu Poitou.