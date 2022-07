Sécheresse : la "police environnement" veille à l'application des restrictions d'eau en Indre-et-Loire

Saviez-vous qu'en Indre-et-Loire il existe une "police environnement" ? Ses seize agents contrôle notamment la bonne application des décrets de restrictions d'eau. Depuis le début de l'été, la préfecture d'Indre-et-Loire en a pris plusieurs pour préserver les ressources en eau face à la sécheresse.

Les restrictions concernent 75% de l'Indre-et-Loire

"Là on voit bien que la pelouse a besoin d'eau", constate François Joubert en arrivant devant le golf de la Gloriette. Seul le green du golf est vert, confirmant que le reste de la pelouse n'a pas été arrosée depuis longtemps. Conséquence d'une des nombreuses restrictions d'eau, qui concernaient au 29 juillet près de 75% du département.

C'est loin d'être la première fois que de telles mesures sont prises, mais jamais l'été n'aura été aussi sec. "On remonte aujourd'hui à l'année 1976 pour avoir une année équivalente. On est dans une situation exceptionnelle", explique Damien Lamotte, le directeur départemental des territoires.

Le directeur du golf de La Gloriette Jacques Van Hauwe, et François Joubert le chef-adjoint du service départemental de l'Office français de la biodiversité. © Radio France - Solène Gardré

Bien conscient de l'enjeu, au terrain de golf de la Gloriette le directeur Jacques Van Hauwe fait attention au delà des décrets : "Par exemple on n'arrose pas systématiquement la nuit, on décide au jour le jour." Mais il avoue être inquiet pour le futur de son activité. "On a forcément des craintes, notamment de ne plus pouvoir arroser les greens. Et là, autant fermer la boutique."