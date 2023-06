Sécheresse : la préfecture de Haute-Savoie étend ses mesures de restrictions d'usage de l'eau

Il est désormais interdit d'arroser les jardins entre 8 heures et 20 heures.

Il est désormais interdit d'arroser son jardin entre 8 heures et 20 heures, de remplir sa piscine ou de laver sa voiture dans une grande partie de la Haute-Savoie. La préfecture annonce ce mercredi l'extension des mesures de restriction d'eau déjà en vigueur sur le bassin versant du Chéran.

L'humidité des sols en déficit de 20% par rapport à la normale

Elle a décidé de faire passer une grande partie de la Haute-Savoie en "alerte" sécheresse, le deuxième niveau sur une échelle de quatre. "Depuis début juin, la baisse des débits s’est accentuée sur la majorité des secteurs. Malgré une remontée ponctuelle et aléatoire liée aux orages, ces débits poursuivent une baisse rapide sous les seuils d’alerte", explique la préfecture dans un communiqué. "L’humidité des sols baisse également rapidement et présente un déficit de l’ordre de 20% par rapport à la normale. Le niveau des nappes phréatique est à la baisse et les températures de ces derniers jours risquent d'aggraver la situation."

Seule zone encore épargnée par ces restrictions, le secteur de l'Arve Amont, dans le Sud Est du département qui inclut notamment Chamonix et Saint-Gervais. La préfecture précise que l'alimentation des cours d'eau par la fonte des neiges se poursuit, mais avec un "stock limité en moyenne montagne."

Enfin, les services de l'état dans le département rappellent que l'OFB va réaliser des contrôles pour que les mesures prises soient respectées, et que toute infraction aux restrictions mises en place en matière de sécheresse constitue une contravention de 5ème classe, punie de 1 500 € d’amende pour les personnes physiques et 7 500 € pour les personnes morales.