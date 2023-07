Sécheresse : la préfecture de la Loire renforce les restrictions sur 3 secteurs

Il fallait s'y attendre après les grosses chaleurs, la préfecture de la Loire renforce les restrictions sur 3 secteurs. Au regard de ces conditions météorologiques et compte tenu de l’état des différents indicateurs de suivi de la ressource en eau, les mesures de protection de la ressource en eau sont renforcées de la manière suivante :

• la zone Forez – Ance-Mare-Bonson passe en alerte renforcée ;

• les zones Monts du Lyonnais et Fleuve Loire Amont passent en alerte ;

• les 9 autres zones de suivi du département demeurent en vigilance.

Pas d'arrosage de potager dans la journée

Concernant la zone Forez – Ance-Mare-Bonson , en niveau d’alerte renforcée, les principales mesures de restrictions concernant les particuliers et les collectivités sont :

• limitation des horaires d’utilisation de l’eau pour l’arrosage des jardins potagers : interdite de 8 h à 20 h et plantations arborées : interdite de 10 h à 18 h sous certaines conditions ;

• interdiction d’utilisation de l’eau pour le lavage des voitures hors des stations professionnelles,

• interdiction du remplissage des piscines privées ainsi que de l’arrosage des pelouses et des massifs fleuris.

Pour les usages économiques de l’eau (par les entreprises), les mesures de restrictions sont à retrouver sur le site de la préfecture.

Pas de lavage de voiture à domicile

Concernant les zones Monts du Lyonnais et Fleuve Loire Amont , en niveau d’alerte, les principales mesures de restrictions concernant les particuliers et les collectivités sont :

• limitation des horaires d’utilisation de l’eau pour l’arrosage des jardins potagers, massifs fleuris et plantations arborées sous certaines conditions : interdite de 10 h à 18 h ;

• interdiction d’utilisation de l’eau pour le lavage des voitures hors des stations professionnelles,

• interdiction du remplissage des piscines privées et de l’arrosage des pelouses.

A noter, pour les usages économiques de l’eau (par les entreprises), les prélèvements indispensables dans les process de fabrication industrielle sont réduits de 25 % sauf dans certains cas de figure.

Vous retrouvez les restrictions de votre département sur le site Accueil - VigiEau .