Sécheresse : la préfecture de la Mayenne lève certaines restrictions

Après les quelques pluies du week-end, la préfecture de la Mayenne a décidé ce mardi 16 août de ne pas reconduire l'arrêté qui interdisait de se balader dans les forêts et les bois. Le texte qui interdisait l'utilisation des feux d'artifice est abrogé.

Les promenades dans les forêts et les bois mayennais sont de nouveau autorisées (illustration)

Les températures ont chuté en Mayenne en ce début de semaine. La pluie a fait son retour après de longs jours d'absence. La préfecture a donc décider de lever deux restrictions liées à la sécheresse ce mardi 16 août.

Il est de nouveau possible de se promener dans les forêts et les bois et d'utiliser des feux d'artifice.

"Le préfet de la Mayenne rappelle que, malgré la fin de la vague de chaleur et les précipitations récentes et à venir, la période de sécheresse actuelle se poursuit. La végétation restant toujours sensible aux risques d’incendie, il incombe à chacun de continuer à être particulièrement vigilant dans ses activités quotidiennes."