Sécheresse : la préfecture de la Somme annonce de premières restrictions sur l'usage de l'eau

Face à la sécheresse, le préfet de la Somme annonce ce jeudi sur France Bleu Picardie de premières mesures de restriction sur l'usage de l'eau dans le département. Etienne Stoskopf relève ainsi la surveillance autour de plusieurs bassins. "Le niveau des nappes est inférieur aux années précédentes et entraîne une réduction du débit de certains cours d'eau : cela préfigure une saison estivale sous tension", précise la préfecture.

Le bassin versant de l'Avre placé en alerte

Le bassin versant de l'Avre, un affluent de la Somme qui part d'Amiens vers le sud-est du département, est placé en alerte notamment à cause de son débit particulièrement bas, détaille le préfet.

Ce placement en alerte entraîne des restrictions dans le secteur du bassin de l'Avre : interdiction d'arroser les pelouses, les potagers et terrains de sport entre 11h et 18h ; interdiction de remplir des piscines privées d'une capacité supérieure à un mètre cube ; lavage des voitures limité aux stations munies d'un système de récupération de l'eau ; les travaux en cours d'eau et la vidange des plans d'eau sont encadrés administrativement. Enfin les activités agricoles et industrielles sont soumises à des réductions de volumes de prélèvement.

L'Ancre toujours en vigilance renforcée, la Selle l'y rejoint

Autres restrictions annoncées par le préfet de la Somme : la Selle, l'affluent de la Somme qui part dans le sud-ouest du département, est placée en vigilance renforcée. L'Ancre reste en vigilance renforcée, quand tous les autres bassins-versants du département restent en vigilance.