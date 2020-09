Sécheresse : la préfecture du Cher prend un nouvel arrêté

Depuis ce jeudi 24 septembre, l'ensemble du département du Cher est placé en "vigilance", précise la préfecture dans son arrêté. Et ce jusqu'au 30 novembre.

Neuf bassins en situation "de crise"

Les bassins de l'Allier, de la Loire et de la Vauvise sont en situation d'alerte. Le bassin de la Petite Sauldre est en alerte renforcée, et la situation dite "de crise" est atteinte dans neuf bassins : Aubois, Arnon amont et aval, Yèvre à l'aval et à l'amont de Bourges, bassin de l'Auron, du Cher, du Fouzon et de l'Indre.

Dans les bassins en situation de crise, l'irrigation est très fortement restreinte : suivant la provenance des eaux, elle peut être interdite ou autorisée seulement de 20 heures à 10 heures du matin. En outre, le lavage des voitures est interdit quelle que soit l'heure, sauf pour les véhicules ayant une obligation réglementaire. L'arrosage des plantes et du gazon est interdit entre 8 heures et 20 heures. Les prélèvements d'eau pour alimenter le canal du Berry sont proscrits, tout comme le remplissage des piscines ou de tout autre plan d'eau.

Des dérogations peuvent être accordées

Dans les bassins en alerte ou en alerte renforcée, des mesures similaires, mais moins restrictives, s'appliquent. La préfecture du Cher précise néanmoins que des dérogations peuvent être accordées, notamment concernant certaines cultures. La préfecture rappelle enfin que la violation de ces arrêtés expose à des sanctions pour "non-respect du débit à réserver aux milieux aquatiques", passibles de 75 000 euros d'amende.