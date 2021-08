Sécheresse : la préfecture du Loiret prend un nouvel arrêté de restriction d'usage de l'eau

La préfecture limite l'usage de l'eau dans une partie du Loiret, dans les secteurs du Fusin et du Montargois. L'irrigation sera limitée pour les agriculteurs, et les particuliers devront limiter l'arrosage des pelouses ou le remplissage des piscines.

La préfecture du Loiret a publié, ce mardi 24 août, un nouvel arrêté pour restreindre l'usage de l'eau dans une partie du département, à cause de la sécheresse. Cela concerne les secteurs du Fusin et du Montargois, à l’est de la nappe de Beauce, dans une zone allant de Sceaux du Gâtinais (au nord) à Beaulieu-sur-Loire (au sud) en passant par Lorris et Montargis. Objectif : "préserver les usages prioritaires de l’eau et les écosystèmes aquatiques".

Les mesures de restriction en vigueur

, l’irrigation est interdite 24h par semaine à partir des eaux souterraines (nappe de Beauce) sur les secteurs du Fusin et du Montargois. Et l'irrigation à partir des eaux de surface est également restreinte de 20 % à 40 % du volume hebdomadaire suivant les secteurs pour le grand public et les collectivités, les restrictions portent sur le lavage des véhicules et des voiries, l’arrosage des jardins et espaces verts, l’alimentation des piscines privées et plans d’eau

Le précédent arrêté, datant du 4 août, pour l’est du Loiret (secteurs Aveyron, Milleron, Avenelle, Trezée, Avenelle) est toujours en vigueur avec des restrictions similaires.